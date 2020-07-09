Türkiye'nin en iyi sol beklerinden Caner Erkin sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak. Caner Erkin, Beşiktaş Yönetimi’nin sözleşme uzatmama kararı sonrasında menajeri aracılığıyla takım bakmaya başlamıştı.

ÇINAR SİNYALİ VERDİ

Hatta Caner Erkin'in 9 yaşındaki oğlu Çınar, sosyal medya hesabında soruları yanıtlarken, babasının hangi takıma gideceği de soruldu. Çınar, "Fener ya da Galatasaray ama İstanbul'da kalacağı kesin" dedi.

BAŞAKŞEHİR'DE DEVREYE GİRDİ AMA

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğu tecrübeli oyuncu için Başakşehir'in de devrede olduğu ifade ediliyordu ama bu transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Sarı lacivertliler ile Caner Erkin arasında anlaşmaya varıldığı, ancak Mert Hakan Yandaş transferindeki ücretler nedeniyle sorun çıktığı öne sürülmüştü. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli sol bek Caner Erkin, Fenerbahçe'ye 'gelirim' demiş ama planlar bozulmuştu.

MESAFE ARTTI

Fenerbahçe ile Caner Erkin'in daha önce yapılan temaslarda sözlü olarak anlaşmaya vardığı ifade edilmişti. Ancak Mert Hakan Yandaş gelişmesinin ardından taraflar arasındaki mesafenin arttığı ve transferin bu nedenle rafa kaldırıldığı iddia edilmişti.

YILLIK 15 MİLYON TL SORUN OLDU

İddiaya göre Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş'a verilen (yıllık 15 milyon TL) parayı duyunca şartlarında iyileşme istedi. Yönetim buna yanaşmayınca tecrübeli sol bek Fenerbahçe ile ipleri kopardı ve Galatasaray ihtimali güçlendi.

NOVAK TRANSFERİ DE İŞİN İÇİNE GİRİNCE

Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin son maçlardaki iyi performansı ve yaptığı asistlerle birlikte Trabzonsporlu Filip Novak'ın transferinin ciddi şekilde konuşulması sonrası Caner Erkin'in transfer ihtimali biraz geriledi.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Yabancı kuralının açıklanmasıyla birlikte bu sezon en az yerli futbolcu kullanan takımlardan biri olan Galatasaray atağa kalktı. Sarı kırmızılı takımdan Nagatomo ile yollar ayrılınca sol bek arayışları hızlandı.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Sarı kırmızılılar, Caner Erkin için resmen girişimlere başladı ve ilk görüşme gerçekleşti. Tecrübeli futbolcu anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte yıllar sonra Galatasaray'a dönmüş olacak.Oyuncunun da transfere yeşil ışık yaktığı ifade edildi. Son durumda transferde ibre Galatasaray'a döndü.Caner Erkin'le birlikte Arda Turan'ın da sarı kırmızılı takıma geri dönmesi bekleniyor. (Hürriyet)