Sözleşmesindeki 3 yıllık opsiyonu, hangi yönetimle devam edilirse edilsin devreye sokmak isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadro planlamasını da yapmaya başladı. Ekibiyle birlikte tahtasına yazdığı 11'i, kulüp yetkilileriyle de paylaşan Terim, girişimlerin şimdiden gerçekleşmesini talep etti. Bu doğrultuda Fatih hocanın, özellikle orta saha transferinde ilk sıraya yazdığı ismin, Paulinho olduğu öğrenildi. Tottenham ve Barcelona formaları giyen, 56 kez Brezilya Milli Takımı için ter döken 32 yaşındaki futbolcu, şu sıralarda kariyerini Çin'de sürdürüyor. Ancak tıpkı Talisca gibi onun da vize sorunu olduğundan, uzun süredir takımı için forma giyemiyor ve yaz sonuna kadar da lisans alamayacak.

Avrupa'ya dönmek istiyor

Kulübü Guangzhou ile 1 yıllık daha mukavelesi bulunan Paulinho, yaz döneminde Avrupa'ya kesin dönüş yapmanın hesapları içinde. İşte bu nedenle, menacerler vasıtasıyla yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Fatih hoca, transferin gerçekleşmesi halinde, Paulinho'nun Galatasaray'da tıpkı bir Felipe Melo etkisi yaratacağını düşünüyor. Orta alanda oyunun iki yönünü de oynayabilen, hırsı ve agresifliğiyle dikkat çeken Brezilyalı yıldızın, tecrübesiyle Sarı-Kırmızılı takıma şampiyonluk yolunda büyük katkı yapacağına inanılıyor.

Ömer Necati Albayrak