Sarı-Kırmızılılar’dan flaş Onyekuru kararı... 2018-19 sezonu ve 2019-20 sezonunun ikinci devresinde kiralık olarak Galatasaray forması giyen Nijeryalı oyuncu gösterdiği performanslarla taraftarın sevgilisi olmuş ancak mali şartlardan dolayı yıldız oyuncunun bonservisi bir türlü alınamamıştı. Geçen sezonun ikinci yarısında Onyekuru, Monaco’dan bir kez daha kiralandı fakat bu kez satın alma opsiyonu da vardı...

Israrcı olmayacaklar

Ancak işler planlandığı gibi gitmedi, Onyekuru beklentilerin altında kaldı. Ekonomik olarak sıkıntıda olan Aslan da 4.3 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Cim Bom’da, 23 yaşındaki oyuncu için ayrılan maksimum bütçenin 2.5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Transferde çok ısrarcı olmayacak olan Sarı-Kırmızılı ekibin gerekirse son güne kadar bekleyeceği de gelen haberler arasında.

Metin Karabaş



