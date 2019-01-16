Garry Rodrigues'in ardından bir oyuncu daha Galatasaray'dan ayrıldı. Sezon sonuna kadar takımda kalacağı açıklanan Ozan Kabak Stuttgart'a satıldı.

Almanların yeni teklifi kabul edildi

Fatih Terim'in ayrılmasını hiç istemediği Ozan Kabak için Stuttgart, kabul görmeyen 11 milyon euroluk teklifin ardından yeni bir seçenekle geldi.

Alman ekibi 12 milyon euroluk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı. Sarı Kırmızılılar da bu rakamı kabul etti ve Ozan Kabak'ı Stuttgart'a sattı.

Genç oyuncu Florya'da veda fotoğrafları çektirdi.

Ozan bu sezon başı altyapdan as kadroya çıkarılmış, Alanyaspor maçında ilk kez sahada yer alıp, Kasımpaşa maçında da ilk kez ilk 11'de mücadeleye başlamıştı.18 yaşındaki oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde 4, Süper Lig'de ise 13 maçta forma giydi.

Galatasaray'dan açıklama!

Galatasaray, resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda Ozan Kabak'ın transferi için Stuttgart ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın, transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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