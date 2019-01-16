Galatasaray'dan flaş karar! Ozan Kabak 12 milyon euroya Stuttgart'ta!

Galatasaray, genç yıldızı Ozan Kabak için Bundesliga ekibi Stuttgart ile transfer görüşmelerine başlandığını resmen açıkladı.

16 Ocak 2019, Çarşamba 12:13 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'dan flaş karar! Ozan Kabak 12 milyon euroya Stuttgart'ta!

Garry Rodrigues'in ardından bir oyuncu daha Galatasaray'dan ayrıldı. Sezon sonuna kadar takımda kalacağı açıklanan Ozan Kabak Stuttgart'a satıldı.

Almanların yeni teklifi kabul edildi

Fatih Terim'in ayrılmasını hiç istemediği Ozan Kabak için Stuttgart, kabul görmeyen 11 milyon euroluk teklifin ardından yeni bir seçenekle geldi.

Alman ekibi 12 milyon euroluk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı. Sarı Kırmızılılar da bu rakamı kabul etti ve Ozan Kabak'ı Stuttgart'a sattı.

Genç oyuncu Florya'da veda fotoğrafları çektirdi.

Ozan bu sezon başı altyapdan as kadroya çıkarılmış, Alanyaspor maçında ilk kez sahada yer alıp, Kasımpaşa maçında da ilk kez ilk 11'de mücadeleye başlamıştı.18 yaşındaki oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde 4, Süper Lig'de ise 13 maçta forma giydi.

Galatasaray'dan açıklama!

Galatasaray, resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda Ozan Kabak'ın transferi için Stuttgart ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın, transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Bu haberi de okudularHervin Ongenda'dan Galatasaray'a transferiyle ilgili açıklama!

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.