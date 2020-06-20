Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışları devam ediyor. Sarı Kırmızılılar, Uruguaylı yıldızın yerine 2 yıldız kaleciyi gündemine aldı. Çaykur Rizespor deplasmanında Milan Skoda ile girdiği mücadele sakatlanan Fernando Muslera'nın kaval kemiğinde kırık meydana geldi. Muslera'nın 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiş ve beklenenden önce sahalara geri dönmesinin mümkün olduğu açıklanmıştı. Muslera, ameliyattan sonra Forya'da takım arkadaşlarını yalnız bırakmamış ve ziyaret etmişti. Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanan Fernando Muslera kariyerinin en ağır sakatlığını geçirmişti.

Terim sorun yaşamak istemiyor

Muslera'nın sakatlığı sonrası tüm planları bozulan Fatih Terim ise gelecek sezona iyi bir kaleciyle başlamanın planlarını yapıyor. Tecrübeli teknik adam kalede sorun yaşamak istemiyor. Fatih Terim, Muslera'nın şok sakatlığının ardından kaleci arayışlarına hemen başladı ve gündeme 2 dünya yıldızı geldi. Önümüzdeki sezon için 'emanetçi' bir kaleci arayan Cimbom, Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan Claudio Bravo ile Roma'dan Robin Olsen'i transfer listesine aldı.









Cimbom kaleci transferinde şimdilik önceliği sezon sonu boşa çıkacak olan Bravo'ya vermiş durumda. Daha önce Barcelona'da da oynayan 37 yaşındaki kaleciye 1 yıllık sözleşme önerilecek. Bravo ile anlaşılamaması durumunda ise Galatasaray, bonservisi Roma'da olan Robin Olsen'i 1 yıllığına kiralamak için harekete geçecek. Roma, Olsen'i bu sezon Cagliari'ye kiralamıştı.

Galatasaray yönetimi Bravo'nun bonservisi olmaması sebebiyle bu transfer için elini çabuk tutmayı ve Şili'li kaleciye imza attırmaya çalışacak. Olsen için de nabız yoklanmaya başlanacak.

Milliyet/Skorer







