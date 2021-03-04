Galatasaray'da Ankaragücü maçının tepkileri devam ediyor. Maç sonu Fatih Terim, Arda Turan, Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak ve Başkan Mustafa Cengiz, maçın hakemi Halil Umut Meler ile VAR hakemi Cüneyt Çakır'a sert eleştirilerde bulunmuştu. Özellikle Mostafa Mohamed'in direkt gördüğü kırmızı kart tepkilere neden olmuştu. Sarı Kırmızılı ekipten flaş bir hamle geldi.

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Erzurumspor maçında Radamel Falcao ve 28. haftada oynanan Ankaragücü maçında Mohamed'in kırmızı kart gördüğü pozisyonları resmi twitter hesabından paylaştı. Detay ise iki pozisyonda da yer alan İbrahim Akdağ oldu. Paylaşılan gönderiye 'Aynı futbolcu, aynı aldatma! Adalet VAR mı?' notu düşüldü.









Ne olmuştu?

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşan Galatasaray'da Radamel Falcao, 73. dakikada İbrahim Akdağ'a yaptığı fauk sonrası gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyun dışında kalmış ve takımını 10 kişi bırakmıştı. 34 yaşındaki futbolcu, Avrupa kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüştü.

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Ankaragücü-Galatasaray maçının 57. dakikasında İbrahim Akdağ ile top kapma mücadelesine giren Mısırlı Mostafa Mohamed'in dirseği rakibinin yüzüne geldi. Pozisyonu yakından takip eden hakem Halil Umut Meler direkt olarak kırmızı kartını çıkardı. Mostafa Mohamed’in gördüğü kırmızı kart sonrası sosyal medyada hakem Halil Umut Meler’e Galatasaraylı taraftarlar tarafından tepki dolu mesajlar yağdı.



