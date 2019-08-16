Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye müthiş transfer çalımı

Steven Nzonzi artık Galatasaray’da... Roma’nın 30 yaşındaki Fransız ön liberosu, 1+1 yıllığına kiralandı. Dün akşam saatlerinde İstanbul’a iniş yapan tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalayacak. Denizlispor deplasmanı dönüşünde takıma katılacak olan Nzonzi’nin, fiziksel açıdan hazır durumda olduğu ve gelecek hafta Konyaspor’a karşı forma giyebileceği bildirildi.

Fenerbahçe çok istiyordu

Transferin detayları ise oldukça çarpıcı. İtalyan medyası, Fenerbahçe’nin uzun süredir ilgilendiği Nzonzi’ye, Galatasaray’dan daha yüksek bir maaş teklif etmesine rağmen, Fransız yıldızın Galatasaray’ı tercih ettiğini yazdı. Bu gelişme, İtalyan gazeteciler tarafından, “Galatasaray’dan ezeli rakibi Fenerbahçe’ye müthiş transfer çalımı” olarak yorumlandı.

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