Galatasaray'da Christian Luyindama’nın sakatlığından dolayı sezonun ikinci yarısı öncesinde stoper arayışlarını sürdüren yönetim, Simon Kjaer için görüşmelere başladı.

TRT Spor’un haberine göre; Galatasaraylı yöneticilerin Simon Kjaer’in menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve bu görüşmenin son derece olumlu geçtiği öne sürüldü. Sevilla’nın, İtalyan ekibi Atalanta’ya kiralık gönderdiği Kjaer, İtalya’da fazla forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı almıştı.

SAMPDORİA DA BEKLEMEDE

Galatasaray dışında Sampdoria’nın da istediği ve resmen “teklif yaptık” açıklamasında bulunduğu Danimarkalı futbolcunun geleceği ve hangi takıma gideceği konusunda henüz karar vermediği öğrenildi. Sampdoria Sportif Direktörü Osti, basın mensuplarının Kjaer ile ilgili sordukları soruya yanıt verdi. Osti, Kjaer ile ilgilendilerini doğruladı ve “Önemli bir oyuncu. Kariyeri ve yetenekleri ortada. Onu takımımızda görmek istiyoruz. Umarım teklifimizi kabuz eder” ifadelerini kullandı.

FALETTE’YE YÖNELDİLER

Bütün bunlar yaşanırken Fenerbahçe, Falette’yle anlaşma sağladı. İddialara göre Galatasaray’ın Simon Kjaer için girişimde bulunmasının ardından Sarı-Lacivertliler, Falette’ye yöneldi. Bilindiği üzere Christian Luyindama’nın sakatlığı sonrasında Sarı-Kırmızılılar için bu bölgede sıkıntı doğmuştu. Marcao’nun inişli çıkışlı grafiği ve Ahmet Çalık’ın maç eksiği sebebiyle yönetim mutlaka bir stoper takviyesi üzerinde duruyordu. Simon Kjaer, Galatasaray’ın teklifini kabul ederse Fenerbahçeliler’in nasıl bir tepki göstereceği ise merak ediliyor.