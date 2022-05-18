Galatasaray'dan, Fenerbahçe'ye flaş gönderme!
U19'da derbinin kazananı Galatasaray olunca Sarı-Kırmızılılar'dan, Fenerbahçe'yi hedef alan göndermeli paylaşımlar art arda geldi. Önce Emirhan Kayar'ın taraftara doğru olan gol sevincini 'Sus' emojisiyle paylaşan Aslan hemen ardından Kadıköy'de gol sevinçlerini kayarak yapan Ryan Donk, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed ve Taha Aydınlı'nın sevinçlerini 'Kayak' emojisiyle takipçilerine sundu.
U19 Gelişim Ligi'nde Galatasaray , Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe 'yi 2-1'le geçti. Derbinin kazananı Cimbom'dan maçın ardından flaş paylaşımlar geldi.
Sarı-Kırmızılı ekibin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ilk olarak Emirhan Kayar'ın golünden sonra taraftara doğru yaptığı sevinç fotoğrafıyla 'Sus' işaretli emoji kullanıldı.
İşte o paylaşım:
Bu gönderiden dakikalar sonra ise son dönemde Kadıköy'de attıkları gollerden sonra kayarak sevinç yaşayan Ryan Donk, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed ve Taha Aydınlı'nın sevinçlerini 'Kayak' emojisiyle paylaşıldı.
İşte o paylaşım:
Galatasaray'ın, ezeli rakibine bu iki göndermeli paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.