U19 Gelişim Ligi'nde Galatasaray , Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe 'yi 2-1'le geçti. Derbinin kazananı Cimbom'dan maçın ardından flaş paylaşımlar geldi.

Sarı-Kırmızılı ekibin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ilk olarak Emirhan Kayar'ın golünden sonra taraftara doğru yaptığı sevinç fotoğrafıyla 'Sus' işaretli emoji kullanıldı.

İşte o paylaşım:

Bu gönderiden dakikalar sonra ise son dönemde Kadıköy'de attıkları gollerden sonra kayarak sevinç yaşayan Ryan Donk, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed ve Taha Aydınlı'nın sevinçlerini 'Kayak' emojisiyle paylaşıldı.

İşte o paylaşım:

Galatasaray'ın, ezeli rakibine bu iki göndermeli paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.