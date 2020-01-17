Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi paylaşımı!

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 111 yıl önce bugün ezeli rakipleri Fenerbahçe ile ilk kez karşılaştıkları maçı hatırlattı. Kadıköy'deki Union Club Sahası'nda oynanan o müsabakayı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı.

17 Ocak 2020, Cuma 11:48 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi paylaşımı!

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ezeli rakipleri Fenerbahçe ile oynadıkları ilk maçı hatırlattı. Yapılan paylaşımda, "111 yıl önce bugün, Fenerbahçe ile ilk kez Kadıköy'deki Union Club Sahası'nda karşı karşıya geldik" ifadeleri kullanılırken, derbiyi sarı-kırmızılıların Emin Bülent Serdaroğlu'nun attığı gollerle 2-0 kazandıkları belirtildi.

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