Galatasaray günlük twitter paylaşımını yaptı. Sarı-Kırmızılı takım yaptığı paylaşımda Corona Virüs nedeniyle hastanede yatan Fatih Terim'e olan özlemini belirtti.

Yapılan paylaşımda ultrAslan'ın bir pankartı kullanıldı. Pankartta yazan "Hasterinden prangalar eskittim inan" cümlesi dikkat çekti.

"Hasterinden prangalar eskittim inan" ünlü şair Ahmed Arif'in yazdığı bir şiir aslında. Bu şiir daha sonra şarkı olarak da bestelenmişti...

Galatasaray'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim aldı.

Ahmed Arif'in "Hasterinden prangalar eskittim inan" şiir sözleri!

Seni, anlatabilmek seni.

İyi çocuklara, kahramanlara.

Seni anlatabilmek seni,

Namussuza, halden bilmeze,

Kahpe yalana.

Ard-arda kaç zemheri,

Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu.

Dışarda gürül-gürül akan bir dünya...

Bir ben uyumadım,

Kaç leylim bahar,

Hasretinden prangalar eskittim.

Saçlarına kan gülleri takayım,

Bir o yana

Bir bu yana...

Seni bağırabilsem seni,

Dipsiz kuyulara,

Akan yıldıza,

Bir kibrit çöpüne varana,

Okyanusun en ıssız dalgasına

Düşmüş bir kibrit çöpüne.

Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin,

Yitirmiş öpücükleri,

Payı yok, apansız inen akşamdan,

Bir kadeh, bir cigara, dalıp gidene,

Seni anlatabilsem seni...

Yokluğun, Cehennemin öbür adıdır

Üşüyorum, kapama gözlerini...



