Galatasaray'dan Falcao’ya Madrid’de yakın takip...
Fatih Terim Falcao’nun tedavi için bir kez daha Madrid’e gideceğini açıklamıştı. Kulüp doktoru Yener İnce, Madrid’de Falcao’nun tedavisini yapan hekimlerle görüşecek ve yıldız oyuncunun durumunu yakından takip edecek.
Fatih Terim, aşil tendonundaki sakatlığı bir türlü geçmeyen Falcao’nun tedavi için bir kez daha Madrid’e gideceğini açıklamıştı. Galatasaray kafilesi de, Şampiyonlar Ligi mücadelesi için yarın İspanya’nın yolunu tutacak.
Kulüp doktoru Yener İnce’nin, Madrid’de Falcao’nun tedavisini yapan hekimlerle görüşeceği ve yıldız oyuncunun durumunu yakından takip edeceği öğrenildi. Kolombiyalı futbolcunun milli aradan sonraki Başakşehir maçıyla takıma dönmesi bekleniyor.
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