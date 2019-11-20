Ara transfer dönemi yaklaşırken, Galatasaray’dan yerli hamlesi... Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim’in talebi doğrultusunda, Sivasspor’un iki yıldızını gözüne kestirdi. Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’ı gündeme alan Galatasaray’ın, her iki oyuncuyla da prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Ocak ayından itibaren iki oyuncuyla da kulüplerine haber vermeden görüşme ve anlaşma yapma hakkı bulunuyor. Şu ana kadar menacerler vasıtasıyla gerçekleşen görüşmeler olumlu sonuç verdi. Hatta son olarak Başakşehir’in de araya girdiği, ancak Galatasaray’ın hızlı davranarak bir adım öne geçtiği belirtildi.

Ya ucuza ya bedavaya

Galatasaray cephesi, iki oyuncuyu da devre arasında renklerine bağlayarak ikinci yarıda yararlanmayı planlıyor. Fatih hoca, bu hamleyle birlikte kadrodaki yerli oyuncu sayısını arttırmak ve takımın üzerindeki ölü toprağını tamamen atmak istiyor. Bu nedenle Sarı-Kırmızılılar, makul bir bonservis ödeyerek veya takasla bu transferi tamamlamanın hesapları içinde. Ancak Sivasspor cephesinden olumsuz bir geri dönüş yapılması durumunda, Mert Hakan ve Emre Kılınç transferleri için sezon sonu beklenecek ve herhangi bir bonservis ödenmeyecek.

İkisi de çok yetenekli

Sivasspor’da yıldızını parlatan iki futbolcu da 25 yaşında. Sol ayaklı Emre Kılınç, her iki kanatta da görev yapabiliyor. 1.74 boyundaki oyuncu, Türk Milli Takımı’nın formasını da 2 kez giydi. Emre’nin takım arkadaşı Mert Hakan’ın boyu da 1.74... Sağ ayağını kullanan genç yetenek, orta sahanın merkezinde veya sağ kanatta oynayabiliyor. İki oyuncu da Türk kulüplerinin altyapısında yetişti.