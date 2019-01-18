Galatasaray'dan Emre Çolak ve forvet transferi açıklaması

Galatasaray Kulübü, eski oyuncusu Emre Çolak'ın yeniden Sarı Kırmızılı kulübe döneceğiyle ilgili çıkan haberleri yalanladı. Öte yandan Sarı Kırmızılı ekip forvet transferinin kısa süre içerisinde sonlandıralacağını açıkladı.

18 Ocak 2019, Cuma 21:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan Emre Çolak ve forvet transferi açıklaması

Galatasaray, Emre Çolak'la ilgili transfer girişimlerinin olmadığını ve forvet transferinin kısa süre içerisinde sonuçlandırılacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nün konuyla ilgili resmi siteden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

Transfer gündemimizde eski futbolcumuz Emre Çolak ile ilgili herhangi bir düşünce ve girişim bulunmamaktadır.

Forvet transferi ile ilgili çalışmalarımız, kısa süre içinde sonuçlandırılmak üzere, çok yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Galatasaray'ımız, kimi olumsuz algı operasyonlarına rağmen, 22. şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir.

Galatasaray Camiasına saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

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