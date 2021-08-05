Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımının maçlarında para cezası almasına sebep olacak taraftarlara söz konusu miktar kadar maddi tazminat davası açılacağını duyurdu.

PSV Eindhoven maçında para cezası

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile oynadığı müsabakalarda çıkan olaylar nedeniyle ciddi para cezasına çarptırıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugünden itibaren, maddi cezaya sebep olan kişilere kulübümüz tarafından ceza miktarı kadar maddi tazminat davası açılacaktır. Sonuçlanması için gerekli iş ve işlemler hassasiyetle takip edilecektir. Taraftarımızdan, Galatasaray etik ve sportif değerlerine yakışan duruşu beklemekteyiz."



