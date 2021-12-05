Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 14’üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın ilk 11’ine göre Altay karşısında 4 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, hücum hattını tamamen değiştirdi ve Babel, Barış Alper Yılmaz ile Diagne’yi yedek kulübesine çekerek bu oyuncuların yerine Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Mohamed’e görev verdi. Orta sahada ise Emre Kılınç’ın yerine Feghouli ilk 11’de görev aldı. Galatasaray, Altay karşısında sahaya; Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Halil Dervişoğlu, Mohamed ilk 11’i ile çıktı. Cim Bom’un çift forvetli oyun formasyonu, zafer için yeterli olmadı ve maç 2-2 sona erdi.

Kadroda 2 eksik...

Galatasaray’da Cicaldau ve Ömer Bayram, Altay maçının kadrosunda yer almadı. İki futbolcu, Sarı-Kırmızılı takımın 21 kişilik Altay kafilesine alınmadı. Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Aytaç Kara, ligde 8 maç sonra kadroda yer aldı. Aytaç en son Galatasaray’ın Yukatel Kayserispor ile karşılaştığı Spor Toto Süper Lig 6’ncı hafta mücadelesinde kadroda yer almış ve süre alamamıştı.