Önümüzdeki sezon sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da başarılı olmak isteyen Galatasaray, forvet transferinde hareketli günler yaşıyor. Önceki gün Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu’nun ödül törenine katılan Sarı-Kırmızılılar’ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor” ifadelerini kullanmıştı. Albayrak’ın görüştüğü Meksikalılar’ın, kariyerini İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United’da oynayan Javier Hernandez yani diğer adıyla Chicharito’nun menacerleri olduğu bilgisine ulaşıldı.

Takımdan ayrılacak....

West Ham’la olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan ve takımdan ayrılacağı konuşulan 31 yaşındaki forvetin şartlarının masaya yatırıldığı toplantıda, sıkı bir pazarlık yapıldığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre tecrübeli forveti bonservissiz olarak kadrosuna katmak isteyen Aslan’ın, 2+1 yıllık sözleşme için senelik 3 milyon Euro teklif ettiği, Meksikalılar’ın ise kapıyı 4 milyon Euro’dan açtığı belirtildi. Tarafların görüşmelerini önümüzdeki günlerde tekrar yapacağı ve ortak noktada buluşacağı konuşuluyor.

Metin Karabaş

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