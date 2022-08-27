Galatasaray ’ın transfer hedefleri arasında, Fransız ekibi Marsilya’da forma giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder de var. Nantes maçında Teknik Direktör Igor Tudor tarafından 65. dakikada sahaya sürülen ancak 82’de oyundan alınan Cengiz, çok sinirlenmiş ve direkt soyunma odasına gitmişti. Bu olay bardağı taşıran son damla oldu ve 25 yaşındaki yıldız, Marsilya’dan ayrılma kararı aldı. Galatasaray Yönetimi de Cengiz’in bu kararı sonrasında çalışmalarını hızlandırdı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk etapta kariyerine Türkiye’de devam etmeye sıcak bakmasa da Avrupa’dan beklediği tekliflerin gelmemesi sonrasında Cengiz’in rotayı memleketine çevirebileceği ifade edildi.

İlgili Haberler Galatasaray'ın gündemindeki Icardi hakkında sürpriz iddia





Bir sezonluğuna...

Kısa süre önce Roma’dan transfer edilen Cengiz’in, 1 sezonluğuna Türkiye’ye geri dönmeye olumlu bakabileceği belirtildi. Cim Bom’un, Cengiz için Marsilya’nın kapısını satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle çalması bekleniyor. Aslan’ın opsiyon için de 8 milyon Euro önereceği konuşuluyor.

Metin Karabaş