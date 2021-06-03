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Galatasaray'dan Boupendza transferi için yeni formül!

Diagne ve Falcao ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray gözünü Boupendza'ya dikmişti. Hatay, Gabonlu golcü için 8 milyon Euro isterken, Cim Bom Diagne'den gelecek 6 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 payı gözden çıkardı.

03 Haziran 2021, Perşembe 09:21 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan Boupendza transferi için yeni formül!

Mbaye Diagne'ye, 'Kulüp bul' mesajını gönderen Galatasaray, Hatayspor'un gol kralı Aaron Boupendza için çalışmalarını hızlandırdı. Senegalli oyuncunun menaceri İngiliz ekipleriyle temas kurarken, Sarı-Kırmızılı kulüp golcü oyuncudan minimum 5-6 milyon Euro bir bonservis bekliyor. Falcao'yla da yol ayrımında olan Cim Bom buradan açılacak kaynakla Gabonlu yıldızı renklerine bağlamayı amaçlıyor. Hatay'la masaya oturmadan maliyet araştırmasına başlayan Sarı-Kırmızılı profesyoneller, transfer formüllerini de hazırladı. Akdeniz ekibi, 23 yaşındaki forvet için 8 milyon Euro talep ederken, Aslan'ın düşündüğü teklif Diagne'den gelecek bonservis bedeli.

Seçim hediyesi olacak

Yani Galatasaray, Boupendza için 6 milyon Euro ödemeye hazır. Cim Bom, 2 milyon Euro'luk farkı da bir sonraki satıştan payla kapatmayı amaçlıyor. Başkan adaylarının da listesinde olan Boupendza camiaya seçim hediyesi olacak gibi görünüyor.


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