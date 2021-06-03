Galatasaray'dan Boupendza transferi için yeni formül!
Diagne ve Falcao ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray gözünü Boupendza'ya dikmişti. Hatay, Gabonlu golcü için 8 milyon Euro isterken, Cim Bom Diagne'den gelecek 6 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 payı gözden çıkardı.
Mbaye Diagne'ye, 'Kulüp bul' mesajını gönderen Galatasaray, Hatayspor'un gol kralı Aaron Boupendza için çalışmalarını hızlandırdı. Senegalli oyuncunun menaceri İngiliz ekipleriyle temas kurarken, Sarı-Kırmızılı kulüp golcü oyuncudan minimum 5-6 milyon Euro bir bonservis bekliyor. Falcao'yla da yol ayrımında olan Cim Bom buradan açılacak kaynakla Gabonlu yıldızı renklerine bağlamayı amaçlıyor. Hatay'la masaya oturmadan maliyet araştırmasına başlayan Sarı-Kırmızılı profesyoneller, transfer formüllerini de hazırladı. Akdeniz ekibi, 23 yaşındaki forvet için 8 milyon Euro talep ederken, Aslan'ın düşündüğü teklif Diagne'den gelecek bonservis bedeli.
Seçim hediyesi olacak
Yani Galatasaray, Boupendza için 6 milyon Euro ödemeye hazır. Cim Bom, 2 milyon Euro'luk farkı da bir sonraki satıştan payla kapatmayı amaçlıyor. Başkan adaylarının da listesinde olan Boupendza camiaya seçim hediyesi olacak gibi görünüyor.