Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray , bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.





Erden Timur'dan bomba transfer sözleri

Galatasaray'ın transferdeki 1 numaralı sorumlusu Erden Timur, Antalya kampında gazetecilerin sorularını yanıtlarken önemli ipuçları da verdi. Transferdeki yol haritasını açıklayan Timur, "Bosman kuralı içinde olan birçok oyuncu var. Onlarla süreç içinde görüşülür ama bir imza parası olayı oluyor. Biz bunu 1 yılı kalan oyuncular diye 2’ye ayırdık. Odağımız sadece Bosman’a uygun oyuncular değil çünkü hem imza parası hem maaş rekabeti de oluyor. Toplam bütçelere bakmak lazım. Amaç bonservise verilmeyen paranın ne kadarını biz alırız oluyor. O yüzden Dembele ya da x, y, z, çok fazla var, kimseyle o denli bir anlaşma yapmadık. Sezon ortasında yine çıkarlar çatışıyor." dedi ve ekledi:

Erden Timur, hem Dembele transferinde hem de kontratı sona erecek diğer oyuncularda imza parası talep edildiğini söyledi ve bunu değerlendirdiklerini belirtti.

'Takviye gerekiyorsa yapılacak'

"Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk her takım gibi bizim için de çok önemli. Bu sene şampiyon olacağız, belki de 1 golle olacağız. Bu ihtimalleri düşünerek yüzde 1 dahi çok önemli.Her ayrıntıyı değerlendirmek gerekiyor. O yüzden kadroyu güçlendirme noktasında katkı veren bir şey olursa onun yapılması gerekiyor. Sakatlıklar, cezalılar bunlar yaşanacak. Önemli deplasmana gideceksiniz, oyuncu sakat. Risk alınacak bir zaman değil. Son yılların en rekabetli yılı. Takviye gerekiyorsa yapılacak tabii ki."





'Scoutlar gelip izliyor'

"Oyuncularımıza gelen teklifler var, birçok teklif var. Oyuncular atmosferden çok mutlu. Dünyada çok büyük oyuncular var ama kariyerinde kupa yok. Bizim kadromuzdan da bahsetmiyorum sadece. Dünyada da çok büyük oyuncular var, hayatında kupa kazanmamış. Öyle olduğu için herkesin sahiplenmesi çok üst düzey. Scout gönderip izletiyorlar bildiklerimiz ve bilmediklerimiz var. Galatasaray forması dışarda çok daha değerli."

Rashica ve Emre takımla çalıştı

Galatasaray'da sakatlığı bulunan oyuncuların yavaş yavaş takıma dönmesi, teknik ekiberahat bir nefes aldırdı. Sarı-Kırmızılı ekipte son olarak Rashica ve Emre Taşdemir tamamen iyileşerek, takımla çalışmalara başladı.





Oliveira'dan müjdeli haber

Ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle liglere verilen aradan bu yana tedavi altında olan Sergio Oliveira'nın, beklenenden önce sahalara döneceği öğrenildi. İlk etapta 45 gün, ardından 30 gün olarak duyurulan geri dönüş süresinin 20 güne kadar düştüğü belirtilen Oliveira, takım İstanbul'a geçtikten sonra antrenmalara katılmayı hedefliyor.

Lucas Torreira sahaya çıktı

Antalya'ya özel izin alarak Muslera'dan daha geç dönen Lucas Torreira, sahaya çıktı, takımla çalıştı. Okan hoca, Toulouse ile oynanacak hazırlık maçında Uruguaylı ön liberoya ilk 11'de görev vermeyi düşünmüyor. Ancak Torreira'nın maç kadrosunda yer alması düşünülüyor.

Berkan'a özel tedavi programı

Gribal enfeksiyon geçirdiği belirtilen Berkan Kutlu, Galatasaray'ın dünkü antrenmanında yer almadı. Sağlık ekibinin, hastalığın uzun sürmemesi amacıyla genç oyuncuya özel bir iyileştirme programı uyguladığı belirtildi.





İdmanda maç temposu

Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Lazio'ya 2-1 kaybeden Galatasaray'ın dünkü antrenmanında ilk yarım saat basına açık olarak gerçekleşti. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla antrenmana başlayan Sarı Kırmızılılar, basına kapalı bölümde ise çift kale maç yaptı ve yüksek tempoda, kıran kırana bir mücadelenin ortaya çıktığı bildirildi. Galatasaray böylece hazırlık maçları dışındaki günlerde de maç temposundaki çalışmalarını sürdürmüş oldu.

Okan Buruk: Top bizde kalacak

Antrenmanın bir bölümünde oyuncularıyla konuşan teknik direktör Okan Buruk, her karşılaşmada aynı oyun düzenini istediğini belirterek,"Pas yapacağız ve top bizde kalacak. İlk reaksiyonu gençlerden bekliyorum.Hücuma paslı ve hep beraber çıkacağız, rakiplerimizi önde sert karşılayacağız" dedi.





Branco van den Boomen bombası

Ara transfer döneminde kritik takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray, sezon sonu için de önemli girişimlerde bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar’ın bir süredir Toulouse’un 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Branco van den Boomen’i takip ettiği öğrenildi. Galatasaraylı yetkililer, Hollandalı futbolcunun maçlarını canlı olarak izletiyor. Hem scout ekibinden hem de teknik heyetten tam not alan Boomen ile yarın akşam oynanacak Toulouse maçı öncesinde bir transfer görüşmesi planlanıyor.

Altyapısı Ajax

Ajax altyapısından yetişen 1.88'lik orta saha; Eindhoven, Heerenveen, Willem II maceralarının ardından Eindhoven'a döndü. Burada geçirdiği 2 yılın ardından 325 bin Euro bonservisle De Graafschap'ın yolunu tutan Hollandalı orta saha, 2020'de rotayı Ligue 1'e çevirdi. 350 bin Euro bonservisle geldiği Toulouse'ta 96 maça çıkan van den Boomen, 18 gol atarken 36 da asist yaptı.





Sözleşmesi sona eriyor

Bu sezon çıktığı 15 maçta 1 gol, 4 asistle skora katkı sağlayan 27 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro. Takım kaptanları arasında yer alan 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL



