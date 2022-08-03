Galatasaray 10 numara transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın her konuda anlaştığı Evander konusuna bir türlü son noktayı koymaması, "Çok önemli bir yıldız için görüşmeler var. Evander o yüzden bekletiliyor" iddiasını gündeme getirmişti.

OSCAR İÇİN BEKLETİLİYOR

Kulislerde konuşulan yeni iddialara göre Galatasaray'ın peşinde olduğu 10 numara Brezilyalı Oscar.

AYRILMA KARARI ALDI

Kariyerine Çin kulübü SH Port'ta devam eden 30 yaşındaki futbolcu ailevi nedenlerden dolayı hem takımdan hem de ülkeden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

TRANSFER ÇOK ZORLU

Galatasaray'ın yaşanan sürpriz gelişme sonrasında Oscar'ın menajeriyle temasa geçtiği, bu nedenle Evander'in şu anda bekletildiği öne sürülüyor.

Ancak Brezilyalı yıldızın SP Port'ta 15 milyon Euro'nun üzerinde maaş alması, bu transferin ne kadar zor bir operasyon olduğunu gözler önüne seriyor.

DÜNYAYI ŞAŞIRTMIŞTI

2017 yılında kariyerinin zirvesindeyken 60 milyon Euro karşılığında Chelsea'den ayrılarak Çin'in yolunu tutan Oscar'ın bu kararı büyük bir şaşkınlık yaratmıştı.

BOŞA ÇIKMASI BEKLENİYOR

SP Port formasıyla 173 maça çıkan ve 51 gol, 94 asistle tam 145 gole direkt katkıda bulunan Sambacı'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Oscar alacaklarına karşılık sözleşmesini feshedeceği ve boşa çıkacağı belirtiliyor. 48 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen 12 de gole imza atan Oscar bu sezon Çin Ligi'nde 3 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. (Takvim)