Galatasaray, geçtiğimiz hafta içerisinde Fenerbahçe ile 3 kez kozlarını paylaştı.

Sarı-Kırmızılılar, bu mücadelelerde adeta rakibini bozguna uğrattı. Aslan, ilk olarak 23 Ekim’de 2019 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası mücadelesinde Kanarya’yı, 25-23, 16-25, 22-25, 25-23 ve 15-6 ‘lık setlerle 3-2 mağlup ederek ilk kez Spor Toto Şampiyonlar Kupası ’nın sahibi oldu.

2 gün sonrasında ise Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe OpET’i konuk etti. Cim Bom, 11-25, 25-18, 25-18, 25-18’lik setlerle maçı 3-1 kazandı.

Futbol kötüye giderken...

Pazar günü ise erkekler basketbol takımının konuğu Fenerbahçe Beko’ydu. Galatasaray, bu karşılaşmada da hata yapmadı. Bütçe olarak kendisinden çok üstün olan rakibi karşısında 83-64’lük çok net bir zaferin altına imzasını attı. Sarı- Lacivertliler karşısında üst üste gelen bu galibiyetler, futbol takımının kötü günler geçirdiği bir dönemde taraftarın yüzünü güldürdü.