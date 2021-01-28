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Galatasaray'dan bir genç isim daha ayrılıyor! Emin Bayram Boluspor...

Galatasaray genç stoperi Emin Bayram'ı sezon sonuna kadar Boluspor'a kiralamaya hazırlanıyor

28 Ocak 2021, Perşembe 18:16 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan bir genç isim daha ayrılıyor! Emin Bayram Boluspor...

Galatasaray'ın genç oyuncularını kiralık olarak başka takımlarda tecrübe kazanma geleneği devam ediyor. Galatasaray, muhabirimiz Metin Karabaş'ın haberine göre genç stoperi Emin Bayram'ı sezon sonuna kadar Boluspor'a kiralamaya hazırlanıyor

Emin Bayram geçen sezon Ankaragücü maçında ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıkmış ve 4 mücadelede görev yapmıştı. 2003 doğumlu oyuncu bu sezon da Süper Lig'de iki maça çıkmıştı

Galatasaray'da bu sezon Ali Yavuz Kol Denizlispor'a, Atalay Babacan Adanaspor'a, Yunus Akgün ise Adana Demirspor'a kiralanmıştı. Sekidika'nın ise Konyaspor'a gitmesi an meselesi...

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