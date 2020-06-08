Galatasaray’dan Beşiktaş’a flaş gönderme

Galatasaray, sosyal medya hesabından ‘tarihte bugün’ başlığıyla “33 yıl önce Galatasarayımız, Eskişehirspor’u 2-1 yenerek 1986-1987 sezonunu şampiyon olarak tamamladı” paylaşımını yaptı.
Ali Sami Yen Stadı’ndaki maçın görüntüleri yayınlanırken, 14 yıllık şampiyonluk hasretine son verildiği vurgulandı. Beşiktaş, teknik direktör Mesut Bakkal’ın kitabında yazdığı iddialar sonrası 1986-97 sezonu şampiyonluğunun Galatasaray’dan alınıp kendilerine verilmesi için TFF’ye başvuruda bulunmuştu.
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1269573326554480644