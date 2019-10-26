Galatasaray'dan Beşiktaş maçı öncesi derbiye gidecek taraftarlarına uyarı geldi. Sarı-Kırmızılı kulüp konuyla alakalı resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı...

İşte Galatasaray'ın taraftarına yaptığı açıklama...

Futbol Takımımız, 27 Ekim Pazar günü Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. hafta mücadelesinde Vodafone Park’ta Beşiktaş’a konuk olacak.

Deplasmandaki derbide Aslanlarımızı yalnız bırakmamak için tribünde yerini alacak taraftarlarımızın İl Güvenlik Kurulu tarafından bildirilen aşağıdaki hususları dikkate almaları gerekmektedir:

• Müsabaka günü taraftarlarımıza Vodafone Park Stadyumunda tek geçişlik passo kart satışı kesinlikle yapılmayacaktır. Daimi ve tek geçişlik kartlar taraftarlarımızın yanında olmalıdır. Passolig kartları eline ulaşmamış olan taraftarlarımız, Türk Telekom Aslanlı Yol gişelerinden tek geçişlik kartlarını çıkarttırabilirler.

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•Taraftarlarımıza satışı yapılan biletlerin başka bir passolig kartına transferi engellenecektir.

• Maç günü, taraftarlarımızın Taksim Gezi Parkı yanında bulunan Mete Caddesi’nde saat 15:00’te toplanması gerekmektedir.

•Mete Caddesi üzerinde (Gezi Oteli ile Ceylan Oteli arasında, Mete Kavşağından Mete Caddesine girişte, Miralay Şefik Bey Sokağı bitiminde) taraftarlarımızın kurulan arama noktalarında üst aramaları ve bilet kontrolleri yapılacaktır.

•Mete Caddesinde üst araması ve bilet kontrolü yapılan taraftarlarımızın polis kordonu ile Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi üzerinden Stadyuma intikalleri sağlanacaktır.

•Stadyum ve çevresinde münferit olarak geldiği tespit edilen taraftarlarımız, toplanma alanına yönlendirilecek; toplanma alanından polis nezaretinde stadyuma götürülecektir.

•Müsabaka bitimi taraftarlarımız, Müsabaka Güvenlik Amirinin uygun göreceği süre zarfında stadyumda bekletilecek, taraftarlarımız polis nezaretinde stadyuma getirildiği güzergah üzerinden Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanına götürülecektir.