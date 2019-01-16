Galatasaray'dan Benjamin Tetteh için yeni teklif

Kulübü Sparta Prag’ın bir türlü bırakmaya yanaşmadığı 21 yaşındaki Ganalı golcü Benjamin Tetteh için, Galatasaray’ın yeni bir teklif daha yapacağı öğrenildi.

16 Ocak 2019, Çarşamba 06:05
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Galatasaray'dan Benjamin Tetteh için yeni teklif

Galatasaray’dan Tetteh için bir hamle daha... Sarı-Kırmızılılar’ın hem ilk 11 için düşündüğü hem de geleceğe yatırım olarak gördüğü Benjamin Tetteh transferine, oyuncunun kulübü Sparta Prag’dan vize çıkmamıştı. Cim Bom, 1 milyon Euro kiralama artı sezon sonunda 8 milyon Euro zorunlu satın alma maddesiyle genç yeteneği renklerine bağlamaya çalışsa da, ilk etapta 12 milyon Euro gibi bir taleple karşılaşmıştı. Bunun üzerine Galatasaray, yeni bir teklifle Çekya kulübünün kapısını çalsa da, bu kez oyuncunun satılık olmadığı cevabıyla karşılaşmıştı.

Oyuncu ikna edildi

Ancak menacerler vasıtasıyla yapılan teklifte, Tetteh’i ikna etmeyi başaran Sarı- Kırmızılılar, golcü oyuncunun kulübüne baskı uygulayarak transferde avantaj sağlamak istiyor. Daha önce kulübüne, Galatasaray’a gitmek istediği mesajını ileten Tetteh için, yönetimin yeni bir teklif daha sunmaya hazırlandığı öğrenildi.

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