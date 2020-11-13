Galatasaray'da sezon başında hem yüksek maaşı hem de performansı sebebiyle gönderilmek istenen oyunculardan biri de Younes Belhanda'ydı. Menajerler üzerinden sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belhanda'nın takımdan ayrılması için kulüp aranıyordu. Ancak Faslı oyuncunun, bonuslar hariç şu anki sözleşmesinden 3 milyon 350 bin Euro kazanması ve buna benzer bir sözleşmeyi alamaması, gidememesinde kilit rol oynamıştı. Belhanda'ya istediği teklifi veremeyen kulüpler, sonrasında Cim Bom'un kapısını çalmaktan vazgeçiyordu. Feghouli ile birlikte maaşında indirime gitmediği için Başkan Mustafa Cengiz'in, üstü kapalı olarak hedef gösterdiği iki oyuncudan biri olan 30 yaşındaki futbolcu, hem yönetim hem de taraftar baskısına rağmen bu sezon şu ana kadar genel anlamda çok iyi bir performans gösterdi.

Kara bulutları dağıttı

Sivasspor maçının kazanılmasında 1 gol ve 1 asistle büyük rol oynayan, yükselen performansıyla Aslan'ın kilit yıldızlarından olan Faslı futbolcu, kendisi hakkındaki tüm kara bulutları dağıttı. Bir anda takım içindeki değerini artıran Belhanda'ya yeni bir sözleşme teklif edilmesinin düşünüldüğü konuşuluyor. Devre arasında oluşacak koşullara göre tecrübeli oyuncuya, bonuslar hariç yaklaşık 2 milyon Euro senelik üzerinden 2+1 yıllık bir kontrat önerisinin yapılacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

Metin Karabaş

Mini yorum: Varlığı dert yokluğu yara

Galatasaray’a geldiği günden bu yana olumlu ve olumsuz anlamda en çok konuşulan futbolcuların başında Belhanda geliyor. Hem saha performansı hem de taraftarla tartışması, yıldız oyuncucunun her zaman tartışmaların içinde olmasına neden oldu. Kişisel görüşüm ise Belhanda’nın varlığı dert, yokluğu yara. Son dönemdeki futbolu ile takımına büyük katkı veren tecrübeli oyuncu belki de hiç olmadığı kadar istekli. Fakat asıl merak edilen; Belhanda bu performansını ne kadar sürdürebilecek? Galatasaray yönetimi yeni sözleşme fikrinde ise ince eleyip sık dokumalı. Eğer Faslı oyuncu kalibresinde yeni bir transfer yapamayacaklarsa önemli bir indirimle sözleşme uzatılması mantıksız görünmüyor.

Metin Karabaş

Mini yorum: Şu şartlarda çok mantıklı

Tüm Türk kulüpleri gibi Galatasaray da, ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreçte. Eğer paranız yoksa, elinizdekinin değerini iyi de kötü de olsa bilmeli, maksimum verim adına iyi bir 'oyuncu yönetimi' süreci geçirmeniz gerek. Belhanda, yüksek ücretli kontratı 'zorla' bir önceki yönetimden almadı. Şu andaki yönetim de satamadığı yıldızını eleştireceğine bu işi tamamen Fatih Terim'e bırakmalı. Eğer Aslan, şampiyonluk istiyorsa, Belhanda gibi bir oyun içi liderine mecbur. Sözleşme uzatma planı, kulübün menfaatlerini düşünerek yapılacaksa elbette mantıklı. Çünkü Belhanda giderse, 'aynı seviyede' bir oyuncunun alınması artık imkansız.

Çağrı Davran