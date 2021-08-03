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Galatasaray'dan Bartuğ Elmaz'a yeni teklif!

Galatasaray, U19 Takımı forması giyen 18 yaşındaki Bartuğ Elmaz bir kez daha yeni sözleşme teklifinde bulundu. Genç oyuncu rakamı beğenmedi ve sözleşme yenileme talebini bir kez daha geri çevirdi.

03 Ağustos 2021, Salı 16:30 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan Bartuğ Elmaz'a yeni teklif!

Galatasaray 'da Bartuğ Elmaz sıkıntısı devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve ocak ayından sonra istediği takıma imza atabilecek 18 yaşındaki oyuncu için Galatasaray yeni teklif yaptı.

Aylık 20 bin TL

Galatasaray aylık 6 bin TL kazanan Bartuğ Elmaz'a 20 bin TL maaş ve 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Genç oyuncu rakamı düşük bulduğu için sözleşme teklifini kabul etmedi. 

4 futbolcu uzattı...

Sarı-Kırmızılı takımın genç oyuncularından Berk Balaban, Metehan Baltacı, Işık Kaan Arslan ve Erkan Süer kulübün yeni sözleşme teklifine olumlu dönüş yaparak 3'er yıllık sözleşme uzattılar.

Terim Bartuğ'u A Takım'a almadı!

U19 Takımından sadece Mahmut Keskin'i A Takımla çalışmalara davet eden Fatih Terim sözleşme yenilemeyen genç orta sahayı A Takım idmanlarına çağırmıyor. Herkesin yeni sezonda A Takımda beklediği 18 yaşındaki oyuncu takımdan ayrı çalışmalarını tek başına sürdürüyor.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL

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