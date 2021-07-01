Galatasaray 'dan Bandırmaspor'a iki transfer birden... Galatasaray'ın genç oyuncuları Abdussamet Karnuçu ve Süleyman Luş 1 yıllığına TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'a kiralandı. İki genç futbolcu gün içinde resmi sözleşme imzalayacak.
21 yaşındaki Abdussamed Karnuçu geçen sezon Ergün Pembe'nin çalıştırdığı Tarsus İdman Yurdu'da 30 maçta forma giymiş ve 3 gol kaydetmişti. Genç ön liberonun Galatasaray'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Genç sol bek Süleyman Luş ise geçen sezonu Şanlıurfaspor'da kiralık geçirmişti.