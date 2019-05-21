Fatih Terim’in öğrencileri, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Cim Bom 22. kez mutlu sona ulaştı. Bir yandan zaferin kutlamaları için hazırlıklar yapılırken, diğer yandan da transfer çalışmalarında kollar sıvandı. Terim’in hedefi belli: Yeni sezonda da şampiyonluğa ulaşmak, Şampiyonlar Ligi’nde ise üst turları zorlamak... Bunun için, şampiyon kadro daha da güçlendirilecek. Birçok yıldızla görüşme halinde olan Sarı-Kırmızılılar’ın ilk bombaları patlatacağı isimler büyük ölçüde belli: Ryan Babel ve Deniz Türüç...

Kontrolden geçti

Fulham’ın Premier Lig’den düşmesinin ardından Babel serbest kaldı. Galatasaray, Hollandalı yıldızla 3 yıl için toplam 10 milyon Euro’ya el sıkıştı. Babel sağlık kontrolünden bile geçti. Lig bittikten sonra 32 yaşındaki futbolcunun transferinin resmen açıklanması bekleniyor. Babel’le birlikte Fatih Terim, kanatlarda ve forvette oynayabilen skorer bir oyuncuya kavuşmuş olacak.

Mutlu son yakın

Emre Akbaba’nın sakatlığı, Sinan Gümüş’le yolların ayrılacak olması ve Semih Kaya’nın Sparta Praga’a dönmesiyle birlikte Aslan’ın yerli oyuncu havuzu iyice daralacak. Fatih Terim, yeni sezonda kadroya altyapıdan takviye etmeyi planlasa da yerli transferler de yapılacak. Bu isimlerin başında Deniz Türüç geliyor. Terim’in çok istediği başarılı oyuncuyla el sıkışıldı. Kayserispor ile yapılan pazarlıklar da olumlu ilerliyor. Bu transferde de mutlu son çok yakın.

Metin Karabaş