Galatasaray ile olan sözleşmesinin bitmesi sonrası ülkesine dönen Brezilyalı sağ bek Mariano, Serie A takımlarından Atletico Mineiro ile Aralık 2022'ye kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Sevilla'dan eski hocası Jorge Sampaoli'nin çalıştırdığı Atletico-MG kadrosuna katılan Mariano, düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunurken, "Neredeyse 10 yıllık yurt dışı maceram sonrası ailem için Brezilya'ya dönmek istedim. Bu benim önceliğimdi. Atletico'nun çalışmaları, yapısı ve büyüklüğü ile Sampaoli'nin varlığı tercih yapmamı kolaylaştırdı. Zaten onun çabaları ile temas sağladık" ifadelerini kullandı.

Sampaoli'nin kendisiyle görüştüğünü belirten Mariano, "Sevilla'da çalışırken İspanya Ligi'ni 4. sırada bitirmiştik. Santos'ta çalıştığında da ona bir tebrik mesajı göndermiştim. Brezilya futbolunu takip etmekten hoşlanıyorum. Galatasaray'daki sözleşmemin bitmek üzere olduğunu bildiğinden bana geri dönmek isteyip istemediğimi sordu" dedi.







