Galatasaray ile yollarını ayıran Radamel Falcao, İspanyol Libero Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.

"Oynadığım her yerde keyif almaya çalıştım" diyen Kolombiyalı yıldız, "Kariyerimin en güzel yılları hem Porto, hem de Atletico Madrid'de oldu. Orada elde ettiklerim beni çok gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

Günümüz futbolunda oyuncuların kendi kaderlerini yönetemediğini belirten Falcao, "Futbolcu nereye gideceğine tek başına karar veriyormuş gibi her zaman istenen seçenekler olmuyor. İstemediğim durumları defalarca yaşadım. Ben bir yere gitmek istiyorum ama işin sonunda kendimi bambaşka bir kulüpte buluyorum" şeklinde konuştu.

35 yaşındaki golcü, "İnsanların inandırılmaya çalışıldığı şey futbolun içindeki en tehlikeli şeyin futbolcular olduğu, ama gerçekte asıl tehlikeli olan futbolu yöneten insanların kendisi" dedi.

Falcao futbol kariyeri sonrasında ne yapacağına yönelik soruya ise, "Belki bir iş adamı olurum ama futbolun içinde değil. Hem de ülkem Kolombiya'da neden olmasın" cevabını verdi.