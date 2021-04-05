Galatasaray dönemi yönetimin sözleşmesinin feshine yönelik aldığı kararla son bulan Younes Belhanda, kariyerine Yunanistan'da devam edebilir. Yunan ekibi Olympiacos'un Faslı oyuncu için resmi teklifte bulunduğu belirtiliyor.

Yunan basınından ilk olarak TO 10 tarafından duyurulan Belhanda iddiasına ilişkin bugün Yunanistan'da bir görüşme gerçekleştiği ve Belhanda'nın teklife yönelik cevabı adına Olympiacos'tan zaman istediği belirtildi.

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Belhanda ile Fransa'dan Nice ve İspanya'dan Valencia'nın da ilgilendiği aktarılmakta.

Olympiacos'un transferi bitirmek adına Belhanda'nın vatandaşı Youssouf El-Arabi'yi devreye sokabileceği ve Faslı golcünün bu transferde önemli etken olabileceği belirtildi.