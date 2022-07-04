Galatasaray 'da, Domenec Torrent teknik direktörlüğünde yardımcı antrenörlük yapan ve Katalan çalıştırıcının ayrılmasıyla Cimbom'a veda eden Albert Riera'nın geleceği belli oldu.

İspanyol futbol adamı, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'nın yeni teknik direktörü oldu.

2011-2014 yılları arasında Cimbom'da top koşturan, futbol hayatının son yılını Slovenya'da Zavric ve Koper takımlarında geçiren Riera, antrenörlük macerasına Sarı-Kırmızılılar'da 2020-21 sezonunda Fatih Terim yanında başlamıştı. Terim'in yanında 46 maça çıkan 40 yaşındaki antrenör, Torrent'le de 19 maçta saha kenarında yer aldı.

Albert Riera böylece ilk kez 1. adam olarak teknik direktörlük deneyimi yaşayacak.