Galatasaray'dan ayrılan Albert Riera, Ljubljana'nın yeni hocası oldu!
Antrenörlük hayatına Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim'in yanında başlayan, son olarak da Domenec Torrent'le çalışan Albert Riera, Olimpija Ljubljana'nın teknik direktörü oldu. İspanyol futbol adamı, ilk teknik direktörlük deneyimini aktif futbolculuk kariyerine son verdiği Slovenya'da yaşayacak.
Galatasaray 'da, Domenec Torrent teknik direktörlüğünde yardımcı antrenörlük yapan ve Katalan çalıştırıcının ayrılmasıyla Cimbom'a veda eden Albert Riera'nın geleceği belli oldu.
İspanyol futbol adamı, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'nın yeni teknik direktörü oldu.
2011-2014 yılları arasında Cimbom'da top koşturan, futbol hayatının son yılını Slovenya'da Zavric ve Koper takımlarında geçiren Riera, antrenörlük macerasına Sarı-Kırmızılılar'da 2020-21 sezonunda Fatih Terim yanında başlamıştı. Terim'in yanında 46 maça çıkan 40 yaşındaki antrenör, Torrent'le de 19 maçta saha kenarında yer aldı.
Albert Riera böylece ilk kez 1. adam olarak teknik direktörlük deneyimi yaşayacak.