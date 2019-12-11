Galatasaray’dan Avrupa’daki 285. mücadele

Avrupa kupalarında Galatasaray, bugün 285. kez sahne alacak.

Sarı-Kırmızılı takımın 99 galibiyeti, 75 beraberliği, 110 mağlubiyeti bulunuyor. Toplamda 377 gol atan Cim Bom, kalesinde 423 gol gördü.

PSG’ye karşı 2 galibiyet

Galatasaray, PSG ile daha önce 5 kez karşılaşırken, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti. Aslan, Fransız takımlarına karşı çıktığı 18 maçta ise 6 kez kazanırken, 8 kez mağlup oldu, 4 mücadele berabere sonuçlandı.

Fatih Terim’le 78. karşılaşma

66 yaşındaki teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın başında Avrupa kupalarındaki 78. maçına çıkıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önceki 77 karşılaşmada 30 galibiyet, 17 beraberlik ve 30 yenilgi elde etti.