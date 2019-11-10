Galatasaray’dan Atatürk’e özel forma bandı

Galatasaray’dan Gaziantep FK maçında anlamlı hareket...

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü 10 Kasım’a özel olarak, Sarı-Kırmızılı takımın forma göğüs reklamı siyah bantla kapatıldı. Bandın üzerine de “Yarınımız sensin” yazılı bir etiket yerleştirildi. Bu etiketle taraftarlar sosyal medyada Atatürk’ü anma mesajları yazdı.

Forma göğüs reklam sponsoru olan Terra Pizza da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “Buruk geçen her 10 Kasım gibi bu 10 Kasım’da da derin üzüntümüzün bir ifadesi olarak, Gaziantep FK - Galatasaray maçında forma sponsorluğumuzu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için ayırdık” ifadelerini kullandı.