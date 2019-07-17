Medipol Bakaşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan'ın yıldızının parladığı Galatasaray'aa dönme hayalleri suya düştü. Emre Belözoğlu'na Fenerbahçe'ye gitmesi için izin veren Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda'ya da "Galatasaray seni isterse zorluk çıkarmayız" dedi. Ancak sarı-kırmızılıların bu transferi düşünmediği öğrenildi. Arda'nın oynadığı bölgede Jimmy Durmaz, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli gibi altrentifları olan Cimbom'un yıldız futbolcuya olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.

(Sabah)