Galatasaray'da Muslera’nın sahalara dönüş tarihinin uzayacak olması nedeniyle kaleci takviyesi planlanıyor. Akşam'ın haberine göre; Sarı-Kırmızılılar bonservis bedeli ödemeden bir kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Aslan’ın, Atletico Madrid’in yedek kalecisi Antonio Adan ile ilgilendiği öğrenildi. 33 yaşındaki kalecinin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Adan, daha sonra Cagliari, Real Betis ve Atletico Madrid formaları giydi. Bu sezon 2 resmi maçta forma giyen Antonio Adan, İspanya Milli Takımları’nın alt yaş takımlarında da oynadı.

VALENCIA TAMAM

Öte yandan Meksika'da yayın yapan Primicias’ın haberine göre; G.Saray, Tigres’le yollarını ayıran Enner Valencia ile el sıkıştı. 30 yaşındaki forvet, bu sezon 29 maçta forma giydi ve 2 gol atıp, 5 asist yaptı.

MENSAH GİRİŞİMİ

Galatasaray, Kayserispor’un 25 yaşındaki orta sahası Mensah için girişimlere başladı. Kayseri Başkanı Berna Gözbaşı, “Mensah’a teklifler var ama önce ligde kalmalıyız” diye konuştu.