Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun Monaco'ya dönmesi sonrası Monaco'dan bir başka kanat oyuncusunu gündemine aldı. Sarı-Kırmızılılar, Fransız ekibinin yeni transferi 19 yaşındaki Anthony Musaba'yı transfer etmek istiyor.

Leopardsactu'nun haberine göre Galatasaray, Kongo asıllı Hollandalı Musaba için daha önce transfer ettiği bir başka Kongolu oyuncu Christian Luyindama'nın transferindeki benzer yolu izlemeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, Luyindama'yı Standard Liege'den 3 milyon Euro'ya kiraladıktan sonra satın alma opsiyonu ile bir sonraki sezon 6 milyon Euro daha ödemiş ve oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmıştı.

Hollanda futbolunun yeni yıldız adaylarından Anthony Musaba, NEC Nijmegen'in alt yaş takımlarında sergilediği performans sonrası bu yaz 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Monaco'ya transfer olmuştu. Fransa'dan Metz ve yine Hollanda'dan AZ Alkmaar'ın da kadrosuna katmak istediği sağ açık için Galatasaray'ın ilk etapta kiralama formülünü devreye sokacağı aktarılıyor.



