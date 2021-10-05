Rize’de uzun yıllar unutulmayacak maçta son saniye golü ile üç puana uzanan Galatasaray , hakem Ali Palabıyık üzerinden yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Sarı-kırmızılılarda yönetim ve teknik ekip, maçta hakem yönetiminden dolayı mağdur tarafın kendileri olduğunu belirterek, “Maç 5. dakikada golle başlamış. 5’e gidecek maça hakem Rize’yi ortak etmiş... Rize’nin ilk golünde Berkan’a açık faul var. Futbolcumuz hemen kendini bıraksa belki hiç tartışılmayacak. VAR ise Berkan’a değil Alpaslan’a yapılan harekete odaklanıyor” dedi.









‘Golümüz temiz’

Verilmeyen penaltıları da bulunduğunu dile getiren sarı-kırmızılılar, “Çaykur Rizeli futbolcu çömelerek topu elle kontrol ediyor. Bu penaltı değilse Ömer’e verilen sarı kart ne? Ömer de elle oynuyor” yorumunu yaptı.

Attıkları son dakika golünü de savunan Galatasaraylı yönetici ve teknik heyet, “Golümüz ise temiz. Futbol içinde bu kadar mücadele de olacak. İki gün önce Balotelli’nin Antalyaspor’a attığı golde İtalyan golcü ne yaptıysa Diagne de rakibini geçerken onu yaptı” ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların hakem yönetiminden dolayı çok tepkili olmasına karşın Fatih Terim’in basın toplantısında galibiyetin önüne geçilmemesi için bu konu üzerinde durmadığı belirtildi.

Milliyet







