Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "Sicili bozuk" ifadelerini kullandı. Ali Koç'un açıklamasının ardından Galatasaray'dan ilk cevap başkan yardımcısı Yusuf Günay'dan geldi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Twitter adresinden Ali Koç'a gönderme yaparak "Rekabette geri kalmanın çaresizliği!" ifadelerini kullandı.

Birkaç saat önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim'le ilgili bir soruya yanıt verirken, "Sicili bozuk" ifadesi kullanmıştı.

İdari Direktör Şükrü Hanedar da "BİR’inin sicili digerinin ancak hayallerini süsler! ⭐️⭐️🏆⭐️⭐️ FT Forever 💪❤️💛" tweeti attı.

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