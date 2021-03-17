Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile sözleşme uzatırken geçirdiği uzun sakatlık sürecinde ise geçici olarak bir kaleci transferi ile ilgilenmişti. Yunanistan basınından Metrosport, bu ismin PAOK kalecisi Alexandros Paschalakis olabileceğini belirtti.

Paschalakis'in yıllık 700 bin Euro üzerindeki sözleşmesinin PAOK adına bir sorun taşıdığı ve 2022'de sözleşmesi bitecek oyuncunun yaz aylarında takımdan ayrılabileceği ifade edilirken geçtiğimiz yıl bir Türk ekibinin PAOK'a resmi teklifte bulunduğu aktarıldı. Satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifinin Paschalakis'in o dönemde takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle olumlu şekilde değerlendirilmediği belirtilmekte.





Satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin tam olarak hangi takımdan yapıldığı bilinmese de o dönemdeki haberler neticesinde bu takımın Galatasaray olabileceği iddia ediliyor.

PAOK'un 31 yaşındaki Yunan kalecisi, bu sezon ligde 8 maçta forma giydi.