Sezon başında Galatasaray ’da forma giyen, devre arasında ülkesi Hollanda’nın köklü kulübü Ajax’a kiralanan Ryan Babel, önceki gece Avrupa Ligi’ne damga vurdu. Takımının Getafe’ye 1-0 yenildiği sırada ikili mücadelede esnasında 55. dakikada Nyom kendini yere attı, hakem ise oyunu durdurdu.

33 yaşındaki futbolcu profesyonellikten uzak bir hareket ile rakibinin taklidini yaptı. İki futbolcu da bu pozisyonun ardından sarı kart ile cezalandırıldı. Mücadeleyi 2-0 kazanan İspanyol ekibi, rövanş öncesinde avantajı kaptı.