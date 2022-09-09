Galatasaray 'da transferin son günü büyük hareketlilik yaşandı. Icardi, Matias Ross, Yusuf Demir, Mata ve Rashica gibi 5 önemli ismi kadrosuna katan Sarı-Kırmızılı takımda Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Luyindama, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan ve Emre Akbaba ile yollar ayrıldı.

3 takım istedi Adana Demir'i seçti!

Galatasaray'da son gün sürpriz bir ayrılık da yaşandı. Mertens ve Mata transferleri sonrası takımdan ayrılmak isteyen Emre Akbaba tercihini Adana Demirspor'dan yana kullandı. 30 yaşındaki yıldız futbolcuyu eski takımı Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'te istiyordu!

500 bin Euro bonservis

Adana Demirspor Emre Akbaba'nın transferi için Galatasaray'a 500 bin Euro bonservis ödeyecek. Ayrıca oyuncunun transferinde öncelik Galatasaray olacak ve sonraki satışından %50 pay da alacak.









Galatasaray KAP'a bildirdi!

KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Emre Akbaba'nın transferi konusunda Adana Demirspor Sportif Yatırımlar A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Adana Demirspor Sportif Yatırımlar A.Ş. net 500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödeyecek olup futbolcunun üçüncü bir kulübe transferi halinde toplam satış bedelinin %50'lik kısmını şirketimize ödeyecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği kulübümüzün futbolcuyu transfer etme önceliği bulunmaktadır." ifadeleri yer aldı.

20 milyon TL üstü kazanacak

Galatasaray'da son yaptığı sözleşme sonrası 8 milyon TL ücret kazanan Emre Akbaba Adana Demirspor'la astronomik bir ücret karşılığında anlaştı. Alanyaspor ve Karagümrük'ün tekliflerini düşük bulan yıldız orta saha Adana Demirspor'dan 2+1 yıllık 20 milyon TL üstü maaş aldı. Emre Akbaba'nın sözleşmesinde ayrıca bonus maddeleri de yer alıyor.

Adana Demir twitterdan duyurdu!

Adana Demirspor sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Kulübümüz, Emre Akbaba ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı. Oyuncunun maaşı ile alakalı bilgi ise paylaşılmadı.

Emre Akbaba veda etti!

Galatasaray’a geldiğim günden bu yana unutmayacağım mutlu anılarım, hatırlamak bile istemediğim acılarım, ömür boyu gururla anacağım anlarım oldu. Yanımda her zaman ailem ve sizler vardınız ve ben hep elimden gelenin fazlası için çalıştım. Vedayı değil vefayı seçiyor ve seviyorum. Bugünkü Emre olmamda emeği geçen herkese, her şey için çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla,

Yakup Çınar - Fanatik Özel







