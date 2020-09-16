TFF yeni sezonda %15 sapma ile birlikte G.Saray'a 493.3 milyon TL harcama limiti koydu. Şampiyonlar Ligi gelirinden 2 sene sonra mahrum kalan sarı-kırmızılılar şu ana kadar takım bütçesinde 83 milyon TL tasarruf sağladı. 7 yeni transferin, giden 7 oyuncuyla maliyeti kıyaslandığında 8 milyon Euro kasada kaldı.

HEDEF BÜTÇE: 40 MİLYON EURO

Sabah'ın haberine göre; Ayrıca sözleşme yenileyen Donk'un ücreti 1.9 milyon Euro'dan 515 bin Euro'ya indirildi. Bir ayda 80 milyon TL tasarruf eden yönetim, Falcao'nun da, 1.9 milyon Euro'luk bonuslarından vazgeçmesini sağladı. Belhanda ve Babel'i de satmaya çalışan G.Saray, takım bütçesini 40 milyon Euro seviyesine indirecek.