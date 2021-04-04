ING Basketbol Süper Ligi 27. hafta maçında Galatasaray, HDI Sigorta Afyon Belediyespor’u konuk etti. Karşılaşmaya Marei ve Crawford’un basketleriyle başlayan Galatasaray, 6. dakikada 19-10 öne geçti. Motum ve Jackson ile skor üretmeye devam eden sarı-kırmızılı takım, ilk periyodu 31-24 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk bölümünde Jackson ve Yiğit Arslan ile dış atışlardan sayı bulan Galatasaray, 14. dakikada skoru 39-29 yaptı. Konuk takım, Wright ile farkı eritmeye çalışırken, Galatasaray soyunma odasına da 52-44 üstün gitti.

Etkili mücadelesini maçın ikinci yarısına da taşıyan Galatasaray, savunmada zorlanan rakibi karşısında Jackson, Crawford ve Motum ile sayı üretmeye devam ederek soy çeyreğe 87-60 önde girdi.

Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, müsabakadan 110-70 galip ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla ligde 9. galibiyetini elde ederken, HDI Sigorta Afyon Belediyespor ise 15. kez mağlup oldu.

Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri ile sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim de salonda takip etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Serkan Emlek, Serdar Ünal, Alper Özgök

Galatasaray: Jackson 27, Crawford 30, Göksenin Köksal 5, Motum 11, Marei 12, Jefferson 16, Yiğit Arslan 3, Ayberk Olmaz 3, Barış Ermiş, Caner Erdeniz, Eray Aydoğan 2, Saadettin Donat 1

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Wright 22, Saldivar 12, Leissner 3, Macura, Kairys 15, Sinan Sağlam, Akif Egemen Güven 12, Efe Beşok, Ekrem Sancaklı, Utku Saraloğlu 3, Berke Aygündüz 3, Ali Tuncer

1. Periyot: 31-24

Devre: 52-44

3. Periyot: 87-60

Diskalifiye: 3.21 Macura (HDI Sigorta Afyon Belediyespor)

AA