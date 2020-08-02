Galatasaray Doğa Sigorta, coach Ertuğrul Erdoğan’ın sözleşmesini uzatmasının ardından transfer çalışmalarına hızlı girdi. Daha önce Alex Hamilton, R.J. Hunter ve Daryl Macon’la anlaşarak 3 yabancı transferi yapan Sarı-Kırmızılılar bu kez uzun rotasyonuna takviye yaptı. Bu sezon ülkemizi FIBA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Aslan, 24 yaşında ve 2.11 boyundaki ABD’li pivot Zach Hankins’le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon CEZ Nymburk formasıyla Avrupa kariyerine adım atan Hankins, sezonu İsrail ekibi Maccabi Rishon Lezion ’da tamamlamıştı. İsrail ekibini ligde finale taşıyan önemli etkenlerden birisi olan Hankins, LeZion’da 12.7 sayı, 5.3 ribaund, 1.0 asist ortalamasına ulaşmıştı.