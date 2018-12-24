Galatasaray Kulübü, altyapıdan yetişen futbolcular Batuhan Şen, Boran Güngör, Celil Yüksel ve İsmail Çipe ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Celil Yüksel'in sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı belirtilirken, Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe'nin ise 2021 yılına kadar sözleşmesinin uzatıldığı kaydedildi.

Boran Güngör kimdir? Kaç yaşında?

1 Ocak 2000 doğumlu olan genç kaleci futbola 2000 yılında Galatasaray'da başladı. 2018 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan Boran, 1.87 boyunda. Sağ ayağını kullanan Boran, bu sezon U21 ve UEFA Gençlik Ligi'nde gösterdiği başarılı performansın ardından dikkatleri üzerine çekmişti.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray altyapısından yetişen Batuhan Şen, Boran Güngör, Celil Yüksel ve İsmail Çipe ile yeni sözleşme imzaladı. Galatasaray Futbol Akademisi’nden A Takımı’mıza yükselen oyuncularımızdan Celil Yüksel’in mevcut sözleşmesi 2023, Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe’nin kulübümüzle devam eden sözleşmeleri ise 2021 yılına kadar uzatıldı. Genç aslanlarımıza Galatasaray ile tüm hayallerinin gerçek olacağı nice başarılı ve uzun bir kariyer dileriz" denildi.