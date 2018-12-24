Galatasaray, altyapısından yetişen Batuhan Şen, Boran Güngör, Celil Yüksel ve İsmail Çipe ile yeni sözleşme imzaladı. Celil Yüksel’in mevcut sözleşmesi 2023, Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe’nin devam eden sözleşmeleri ise 2021 yılına kadar uzatıldı.

Batuhan Şen kimdir?

3 Şubat 1999 doğumlu olan Batuhan Şen, 2011 yılında futbola Galatasaray'da başladı. 2016 yılında Sarı Kırmızılı ekipte profesyonel olan Batuhan'ın sözleşmesi sezon sonu bitiyordu. 2021 yılına kadar kontrat imzalayan genç kaleci fiziğiyle yaş gruplarında dikkat çekiyor. İstanbul doğumlu olan yıldız adayı 1.94 boyunda ve U21 takımında forma giyiyor.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

Galatasaray, altyapısından yetişen Batuhan Şen, Boran Güngör, Celil Yüksel ve İsmail Çipe ile yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray Futbol Akademisi’nden A Takımı’mıza yükselen oyuncularımızdan Celil Yüksel’in mevcut sözleşmesi 2023, Batuhan Şen, Boran Güngör ve İsmail Çipe’nin kulübümüzle devam eden sözleşmeleri ise 2021 yılına kadar uzatıldı.

Genç aslanlarımıza Galatasaray ile tüm hayallerinin gerçek olacağı nice başarılı ve uzun bir kariyer dileriz



