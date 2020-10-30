Galatasaray, Cumhuriyetin 97. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir video yayınladı.

Sarı-Kırmızılılar'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Galatasaraylı oyuncular "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve büyük Türk milletinin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. yıl dönümünü eşsiz bir heyecanla ve sonsuz bir gururla kutluyoruz" mesajını verirken, Fatih Terim ise "Cumhuriyetimizi kazandıran kahramanlarımızı minnetle anıyorum. Vatanımızı vatan yapan bayramımızı kutluyorum" dedi.

Kulüpte bir araya geldiler

Sarı-Kırmızılı yönetim de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak Mustafa Kemal Atatürk imzalı Galatasaray logolu tişörtlerle objektif karşısına geçti. Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Dilek Kutlu, Banu Vahapoğlu, Mahmut Recevik ve Ömer Cansever de yer aldı.